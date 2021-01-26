Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Британцам пока не советуют планировать летний отдых

Вторник, 26 января 2021, 10:31

Британцам пока не советуют строить планы на летний отпуск - несмотря на старт вакцинации в стране.

Об этом заявил в эфире Sky News британский министр Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможность того, могут ли британцы уже задуматься о бронировании летнего отдыха, Захави сказал, что "абсолютно нет", и что "нам следует пройти еще долгий путь".

"Слишком рано, сейчас в больницах с COVID-19 находятся 37 000 человек. Слишком рано думать о лете", - заявил Захави.

Он также сказал, что "по мере того, как мы вакцинируем все больше взрослого населения, при появлении новых вариантов коронавируса нам нужно быть очень осторожными".

Как сообщалось, правительство Великобритании планирует ввести новое правило о самоизоляции путешественников из стран повышенного риска в гостиницах, надеясь таким образом предотвратить распространение мутировавших штаммов коронавируса.

С начала эпидемии в Великобритании умерли уже более 93 000 человек. Это самый высокий показатель в Европе.

Темы: Британиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Секретарь Совбеза РФ: Киев языковым законом разделяет Украину и Россию

Количество умерших от COVID в Украине превысило 22 тысячи 

Украина ожидает первую партию вакцины против COVID-19 – Шмыгаль

Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь – Шмыгаль

Новости 25 января: конец локдауна, Путин и дворец

Зеленский призвал "слуг народа" поддержать Витренко

Все новости...
Британия
Шторм "Кристоф": тысячи домов в Британии эвакуированы из-за угрозы наводнений
В Британии новый суточный максимум смертей от коронавируса: более 1600
Британский пилот вылечился от коронавируса после рекордных 243 дней в больнице
Последние новости
11:48
Швеция продолжила предупреждения о поездках за пределы ЕС до середины апреля
11:40
Премьер-министр рассказал, как в Украине будет проходить вакцинация от COVID-19
11:38
Лукашенко – новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать нас будут
11:35
видеоПосле назначения Татарова в ОП его окружения обогатилось активами Микитася – СМИ
11:34
Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране
11:32
Премьер: Закупать газ с РФ напрямую правительство не намерено
11:31
Путин просит запретить сравнивать СССР с гитлеровской Германией
11:22
СOVID в Киеве: выздоровлений за сутки в 4 раза больше, чем новых больных
11:16
Шмыгаль отчитался в Раде по ситуации с тарифами
11:11
Сильный ветер, снег, метель: погода ухудшится
Все новости...