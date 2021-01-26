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Британцам пока не советуют планировать летний отдых

Вторник, 26 января 2021, 09:31

Британцам пока не советуют строить планы на летний отпуск - несмотря на старт вакцинации в стране.

Об этом заявил в эфире Sky News британский министр Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможность того, могут ли британцы уже задуматься о бронировании летнего отдыха, Захави сказал, что "абсолютно нет", и что "нам следует пройти еще долгий путь".

"Слишком рано, сейчас в больницах с COVID-19 находятся 37 000 человек. Слишком рано думать о лете", - заявил Захави.

Он также сказал, что "по мере того, как мы вакцинируем все больше взрослого населения, при появлении новых вариантов коронавируса нам нужно быть очень осторожными".

Как сообщалось, правительство Великобритании планирует ввести новое правило о самоизоляции путешественников из стран повышенного риска в гостиницах, надеясь таким образом предотвратить распространение мутировавших штаммов коронавируса.

С начала эпидемии в Великобритании умерли уже более 93 000 человек. Это самый высокий показатель в Европе.

Темы: Великобританиякоронавирус
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