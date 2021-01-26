ПАСЕ: Украина должна возобновить эффективное е-декларирование и уточнить статус НАБУ

ПАСЕ утвердила ежегодный отчет о прогрессе мониторинговой процедуры Ассамблеи, в котором выражена озабоченность в отношении реформы судебной системы и содержится призыв воздержаться от действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права.

С текстом утвержденного документа ознакомился корреспондент "Европейской правды".

Отчет похвалил усилия украинской власти по созданию и обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией. Также отчет положительно оценил соглашение о прекращении огня от 27 июля 2020 года.

В то же время, у мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с широко распространенной коррупцией.

Отчет также критикует периодические нападения на журналистов, которые происходят в Украине.

Поэтому Ассамблея призвала Украину "принять все необходимые меры для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины".

Ассамблея также призвала Украину "воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти".

ПАСЕ просит обеспечить эффективное расследование всех нападений на журналистов и обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав национальных меньшинств.