Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сильный ветер, снег, метель: погода ухудшится

Вторник, 26 января 2021, 10:11
Сильный ветер, снег, метель: погода ухудшится

По данным гидрометцентра 26 января в Украине ухудшатся погодные условия.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: 26 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель (I уровень опасности, желтый)".

Детали: На 10:30 26 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м/с, t от 00 до +10 С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдается незначительное осложнени движения (замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов).

Временно приостановлено движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
Все новости...
Реклама: