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Сильный ветер, снег, метель: погода ухудшится

Вторник, 26 января 2021, 11:11

По данным гидрометцентра 26 января в Украине ухудшатся погодные условия.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: 26 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель (I уровень опасности, желтый)".

Детали: На 10:30 26 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м/с, t от 00 до +10 С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдается незначительное осложнени движения (замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов).

Временно приостановлено движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Украинская правда
Темы: погода


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