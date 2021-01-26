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Швеция продолжила предупреждения о поездках за пределы ЕС до середины апреля

Вторник, 26 января 2021, 10:48

Министерство иностранных дел Швеции продлило срок действия рекомендаций воздержаться от несущественных поездок в страны за пределами ЕС до 15 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ранее предполагалось, что срок действия рекомендации закончится 31 января.

В то же время министерство иностранных дел отменило свой совет воздержаться от несущественных поездок в большинство стран ЕС или Шенгенской зоны.

Это не значит, что путешествия в пределах ЕС поощряются, заявила глава МИД Швеции Анн Линде. Она подчеркнула, что сейчас путешествия в общем "никоим образом не лишены риска". Но, добавила министр, в случае необходимости добраться домой в Швецию из других стран ЕС будет легче.

Рекомендация министерства иностранных дел не является юридически обязательным запретом, но имеет другие последствия. Например, шведская туристическая страховка может оказаться недействительной, если совет МИД будет проигнорировано.

Напомним, во второй половине января Швеция, несмотря на признаки замедления распространения коронавируса, решила продлить действие дистанционного обучения для старшеклассников и призвала государственных служащих продолжать работать из дома.

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Темы: ШвецияЕСкоронавирусCovid-2019карантин
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