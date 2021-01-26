Циклон несет Украине снегопады и похолодание

Ухудшение погодных условий в большинстве южных и центральных областей ожидается в ближайшие сутки по всей Украине, кроме западных областей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях в среду ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В восточных, юго-восточных областях и в Крыму осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков, лишь днем в Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях небольшой снег.



Ветер преимущественно северный (в восточных областях и в Приазовье - юго-восточный), 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.



Температура в течение суток 27 января от 3° мороза до 2° тепла (на западе ночью 0-5° мороза), в Карпатах 5-12° мороза; на востоке и юго-востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.



В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°.



В четверг в восточных, юго-восточных областях и в Крыму местами небольшой дождь, температура ночью и днем 1-6° тепла. На остальной территории - умеренные осадки преимущественно в виде снега (ночью местами значительные осадки), налипание мокрого снега, лишь в западных областях без существенных осадков; температура в течение суток от 4° мороза до 2° тепла (ночью на западе 1-6° мороза).



Ветер северо-западный (в восточной части – южный), 7-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме востока и юго-востока, местами гололедица.



В столице 28 января - мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северно-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.