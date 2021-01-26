С Джулиани хотят взыскать $ 1,3 млрд за его заявления о фальсифицированных выборах

Компания-производитель оборудования и программного обеспечения для проведения выборов в 28 штатах США, Dominion, подала в суд на личного адвоката экс-президента Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

В иске, который компания обнародовала в понедельник, Dominion обвиняет Руди Джулиани в клевете относительно использования оборудования компании для якобы масштабных нарушений на выборах.

Компания требует компенсацию в размере 1,3 миллиарда долларов.

Как говорится в иске, "Джулиани и его союзники придумали и распространили большую ложь, которая, как и ожидалось, получила вирусное распространение и обманом заставила миллионы людей поверить, что Dominion украл их голоса и подстроил выборы".

Компания указывает на более 50 заявлений Джулиани с обвинениями в мошенничестве. В частности, указывается, что в одном из своих подкастов Джулиани заявлял, что "Dominion технологически украл выборы".

8 января компания также подала иск против юристки Сидни Пауэлл, которая безуспешно оспаривала результаты выборов президента США в судах, заявляя о масштабном мошенничестве на выборах. Заявления о наличии масштабных нарушений не было доказано в судах.

Напомним, в понедельник 25 января Сенат получил статью об импичменте бывшего президента CША Дональда Трампа.

13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

После многомесячных заявлений Трампа о фальсифицированных выборах его сторонники 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертей.

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