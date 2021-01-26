Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С Джулиани хотят взыскать $ 1,3 млрд за его заявления о фальсифицированных выборах

Вторник, 26 января 2021, 11:42
С Джулиани хотят взыскать $ 1,3 млрд за его заявления о фальсифицированных выборах
Фото с Twitter ЕП

Компания-производитель оборудования и программного обеспечения для проведения выборов в 28 штатах США, Dominion, подала в суд на личного адвоката экс-президента Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

В иске, который компания обнародовала в понедельник, Dominion обвиняет Руди Джулиани в клевете относительно использования оборудования компании для якобы масштабных нарушений на выборах.

Компания требует компенсацию в размере 1,3 миллиарда долларов.

Как говорится в иске, "Джулиани и его союзники придумали и распространили большую ложь, которая, как и ожидалось, получила вирусное распространение и обманом заставила миллионы людей поверить, что Dominion украл их голоса и подстроил выборы".

Компания указывает на более 50 заявлений Джулиани с обвинениями в мошенничестве. В частности, указывается, что в одном из своих подкастов Джулиани заявлял, что "Dominion технологически украл выборы".

8 января компания также подала иск против юристки Сидни Пауэлл, которая безуспешно оспаривала результаты выборов президента США в судах, заявляя о масштабном мошенничестве на выборах. Заявления о наличии масштабных нарушений не было доказано в судах.

Напомним, в понедельник 25 января Сенат получил статью об импичменте бывшего президента CША Дональда Трампа.

13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

После многомесячных заявлений Трампа о фальсифицированных выборах его сторонники 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертей.

Читайте также: Наказание Трампа: почему смена президента США не остановила импичмент

Темы: СШАвиборысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
Все новости...
Реклама: