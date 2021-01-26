Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дания заплатит 2,5 млрд евро фермерам за убитых из-за коронавируса норок

Вторник, 26 января 2021, 13:15

Дания предложит компенсацию в размере 2,5 млрд евро фермерам-владельцам норковых хозяйств после выбраковки миллионов животных в попытке обуздать мутировавший коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на FT.

Датские депутаты договорились поздно вечером в понедельник предоставить фермерам норок 19 млрд датских крон (2,5 млрд евро) для возмещения убытков из-за выбраковки 17 млн ​​норок и будущих потерь отрасли, которая уже демонстрирует упадок.

Дания была крупнейшим в мире производителем шкурок норки, но левоцентристское правительство резко положил этому конец в ноябре из-за опасений, что мутировавший штамм коронавируса, который передавался от норок людям, может угрожать эффективности некоторых вакцин.

Однако оказалось, что правительство не располагало правовой базой для уничтожения животных.

Ученые также ставят под сомнение вопрос о том, что мутировавший вариант коронавируса столь опасен, как сначала утверждали датские чиновники. Министр сельского хозяйства Дании был вынужден подать в отставку из-за скандала.

Датская норковая промышленность уже переживала тяжелые времена перед пандемией, поскольку многие западные потребители уже не хотят носить натуральный мех.

Дания запретила выращивание норок на этот год из-за опасений мутаций коронавируса, но правительство готово восстановить отрасль в 2022 году.

Фермеры должны получать компенсацию по текущему рыночному курсу в размере 160-250 датских крон за животных, убитых во время выбраковки, и 333 кроны за животное из расчета теоретической потери будущего заработка.

"Мы потеряли бизнес мирового класса, поэтому, конечно, мы должны получить надлежащую компенсацию", - заявил Таге Педерсен, руководитель датской ассоциации заводчиков норок. Он добавил, что отрасль "никогда не вернется" к прежнему уровню, поскольку конкуренция со стороны таких стран, как Китай и Польша, слишком сильна.

Темы: Даниякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов отбрил секретаря Совбеза РФ: В советах о языке не нуждаемся

"Слуга народа" опустилась на еще одну строчку в рейтинге партий

инфографикаЗеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг

Лукашенко – новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать нас будут

видеоПосле назначения Татарова в ОП его окружения обогатилось активами Микитася – СМИ

Секретарь Совбеза РФ: Киев языковым законом разделяет Украину и Россию

Все новости...
Дания
В Дании оштрафовали 17 "моржей" из-за собрания на озере для купания
Дания будет выдавать "паспорт вакцинации" своим гражданам
В Дании разразилась общественная дискуссия из-за мультика о "мужчине с самым длинным пенисом"
Последние новости
14:07
Еврокомиссия утвердила гуманитарный бюджет с 28 млн евро для Украины, Балкан и Кавказа
14:01
Снегом замело дорогу на Львовщине
13:59
Экс-мера Ирпеня Карплюка будут судить за фиктивный ремонт дороги
13:51
Дубинский хочет личную встречу с Зеленским
13:49
САП не знает об отказе "Интерпола" объявить Дмитрия Вовка в розыск
13:43
Витренко о приставке "и.о." Очень сильно ограничивает
13:36
НБУ предостерегает банки от сотрудничества с Дубинским
13:33
Дія ID и электронный больничный: Федоров рассказал, какие новые продукты запустят в апреле
13:15
Дания заплатит 2,5 млрд евро фермерам за убитых из-за коронавируса норок
13:14
Дворец Путина: Кремль отказался разглашать имена юридических владельцев
Все новости...