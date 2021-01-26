Дания заплатит 2,5 млрд евро фермерам за убитых из-за коронавируса норок

Дания предложит компенсацию в размере 2,5 млрд евро фермерам-владельцам норковых хозяйств после выбраковки миллионов животных в попытке обуздать мутировавший коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на FT.

Датские депутаты договорились поздно вечером в понедельник предоставить фермерам норок 19 млрд датских крон (2,5 млрд евро) для возмещения убытков из-за выбраковки 17 млн ​​норок и будущих потерь отрасли, которая уже демонстрирует упадок.

Дания была крупнейшим в мире производителем шкурок норки, но левоцентристское правительство резко положил этому конец в ноябре из-за опасений, что мутировавший штамм коронавируса, который передавался от норок людям, может угрожать эффективности некоторых вакцин.

Однако оказалось, что правительство не располагало правовой базой для уничтожения животных.

Ученые также ставят под сомнение вопрос о том, что мутировавший вариант коронавируса столь опасен, как сначала утверждали датские чиновники. Министр сельского хозяйства Дании был вынужден подать в отставку из-за скандала.

Датская норковая промышленность уже переживала тяжелые времена перед пандемией, поскольку многие западные потребители уже не хотят носить натуральный мех.

Дания запретила выращивание норок на этот год из-за опасений мутаций коронавируса, но правительство готово восстановить отрасль в 2022 году.

Фермеры должны получать компенсацию по текущему рыночному курсу в размере 160-250 датских крон за животных, убитых во время выбраковки, и 333 кроны за животное из расчета теоретической потери будущего заработка.

"Мы потеряли бизнес мирового класса, поэтому, конечно, мы должны получить надлежащую компенсацию", - заявил Таге Педерсен, руководитель датской ассоциации заводчиков норок. Он добавил, что отрасль "никогда не вернется" к прежнему уровню, поскольку конкуренция со стороны таких стран, как Китай и Польша, слишком сильна.