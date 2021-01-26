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Еврокомиссия утвердила гуманитарный бюджет с 28 млн евро для Украины, Балкан и Кавказа

Вторник, 26 января 2021, 14:07

Еврокомиссия утвердила гуманитарный бюджет в размере 1,4 млрд евро на этот год, из которых 28 млн евро будут направлены на финансирование проектов по преодолению кризисных ситуаций в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

"В то время как глобальные гуманитарные нужды еще больше ухудшились из-за последствий пандемии коронавируса и последствий изменения климата, Европейская комиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет в размере 1,4 миллиарда евро в 2021 году", - говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

Объем бюджета на более чем 60% превышает принятый в прошлом году.

С утвержденной суммы ЕС выделит 28 млн евро на финансирование проектов по преодолению кризисов в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

"Гуманитарные потребности растут во всем мире, и нам нужен соответствующий бюджет. Наш увеличенный бюджет позволит ЕС продолжать играть ведущую глобальную роль в реагировании на новые кризисы и те, что уже существуют", - прокомментировал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. 

Темы: ЕврокомиссияденьгиУкраина


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