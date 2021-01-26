Германия поддерживает ограничения ЕС на экспорт вакцин из-за проблем с поставками

Министр здравоохранения Германии поддержал предложения Европейского Союза о введении ограничений на экспорт вакцин против COVID-19 после сокращения их поставок только через месяц после того, как блок начал вакцинацию граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ЕС предложил создать реестр экспорта вакцин на фоне разочарования из-за задержек поставок вакцин от AstraZeneca и других проблем со снабжением.

"Я понимаю, что существуют производственные проблемы, но тогда это должно влиять на всех одинаково", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Речь не о Европе прежде всего, а о справедливом распределении", - отметил он, добавив, что есть смысл ограничить экспорт вакцин.

В пятницу AstraZeneca заявила ЕС, что не смогла достичь целей поставки вакцины до конца марта - это произошло после того, как Pfizer объявил о временном замедлении поставок в январе.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что будут инициировать контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины после заявлений компании AstraZeneca, что она сможет поставить в первом квартале года существенно меньше доз, чем предусмотрено контрактом.

Отметим, AstraZeneca еще не получила условного утверждения для использования в ЕС - решение Европейского медицинского агентства ожидается в конце января.

В то же время эта вакцина уже используется в Великобритании.