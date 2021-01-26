Франция запретила носить в общественных местах пошитые дома маски

Власти Франции издали указ, запрещающий публичное ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что указ был принят после рекомендаций экспертов страны в области здравоохранения.

"Высший совет общественного здравоохранения, как и я, рекомендует французам не носить маски, которые они сшили дома", - сказал Веран, добавив, что рекомендация также касается промышленных тканевых масок с меньшими фильтрующими свойствами, которые относятся к категории 2.

Для ношения будут рекомендованы только три типа масок: хирургические маски, маски FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.

Рекомендация подверглась критике со стороны Французской медицинской академии, которая утверждает, что отсутствуют научные доказательства того, что самодельные маски не обеспечивают достаточной защиты при правильном ношении.

Французские власти признали, что проконтролировать выполнение нового указа будет трудно. "Я не думаю, что полиция будет спрашивать людей об уровне защиты их маски", - сказал пресс-секретарь премьер-министра.

Маски категории 1 фильтруют 95% частиц размером 3 микрометра, тогда как маски категории 2 фильтруют только 70%. Хирургические маски фильтруют 95%. Маски FFP2 фильтруют 94% даже более мелких частиц размером 0,6 микрометра.

Правительство заявляет, что цель указа - обеспечить "лучшую индивидуальную защиту, но, прежде всего, усилить коллективную защиту, обеспечив, чтобы максимальное количество людей носило маску, которая достаточно фильтрует".

Напомним, Австрия одной из первых европейских стран сделала респираторы FFP2 обязательными.