В Бельгии со среды запрещают несущественные поездки за границу

Бельгия со среды вводит запрет на несущественные поездки за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Начиная с 27 января, поездки за границу с развлекательной или туристической целью не просто не рекомендованы, но и запрещены.

Новые меры вступают в силу в рамках попытки правительства уменьшить распространение более заразных вариантов коронавируса.

Люди по-прежнему могут пересекать границы для важных поездок, например, по работе или для лечения.

В то же время гражданам необходимо будет иметь при себе документ, подтверждающий цель их поездки.

Мероприятия будут действовать до 1 марта.

Бельгия имеет один из крупнейших в мире показателей смертности на душу населения от COVID-19. В стране было зафиксировано почти 700 000 случаев заражения и более 20 000 смертей.