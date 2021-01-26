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Украинских госслужащих попытаются научить "кибергигиене"

Вторник, 26 января 2021, 17:02

Министерство цифровой трансформации и координатор проектов ОБСЕ в Украине запустили образовательный сериал для госслужащих "основы кибергигиены".

Источник: пресс-служба Минцифры

Детали: Речь идет о 9 сериях продолжительностью 4-7 минут.

Сериал доступен в бесплатном доступе на онлайн-платформе Дія.Цифрова освіта

В частности, его рекомендуют пересмотреть госслужащим и должностным лицам органов местного самоуправления.

Сообщается, что после просмотра всех серий и финального тестирования каждый получит сертификат о "прохождении базового курса по цифровой грамотности объемом 0,33 кредита ЕКТС".

Украинская правда


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