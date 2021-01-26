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В Киеве поймали "минера" ​​железнодорожного вокзала

Вторник, 26 января 2021, 18:01

В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook

Детали: 26 января в 16:20 полиции сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

На вызов выехали взрывотехники и другие специалисты.

На месте происшествия правоохранители установили, что сообщил о заминировании 29-летний уроженец Донецкой области.

Сейчас полицейские проводят с задержанным следственные действия и выясняют мотивы и причины его поступка.

Украинская правда
Темы: Киевполиция


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