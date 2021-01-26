В Киеве поймали "минера" ​​железнодорожного вокзала

В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook

Детали: 26 января в 16:20 полиции сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

На вызов выехали взрывотехники и другие специалисты.

На месте происшествия правоохранители установили, что сообщил о заминировании 29-летний уроженец Донецкой области.

Сейчас полицейские проводят с задержанным следственные действия и выясняют мотивы и причины его поступка.