Британия первой в Европе подтвердила 100 тысяч смертей от коронавируса

Великобритания стала первой европейской страной, в которой официально зарегистрировано более 100 000 смертей от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Великобритания - пятая страна в мире, которая достигла этого трагического показателя, после США, Бразилии, Индии и Мексики. В Британии сейчас самый высокий уровень смертности от коронавируса на миллион человек среди всех стран мира.

За неделю, закончившуюся 15 января, Управление национальной статистики зарегистрировало 7776 смертей, когда вирус был упомянут в свидетельстве о смерти, в результате чего общее количество с начала пандемии составила 103 602 человека.

Правительство использует показатель смертей, произошедших в течение 28 дней после положительного теста, который несколько ниже и составляет 98 531 по состоянию на понедельник.

В апреле прошлого года в Великобритании было зарегистрировано более 9000 смертей от коронавируса через две недели, но не было других недель, если бы количество смертей превышало 7000, напоминает ВВС.

В девяти из десяти свидетельств о смерти, в которых упоминается коронавирус, Covid зарегистрирован как причина смерти.

Большинство смертей приходится на старшие возрастные группы - почти три четверти умерших от вируса были старше 75 лет. Каждая третья смерть приходилась на жителей домов престарелых.

Как сообщалось, правительство Великобритании планирует ввести новое правило о самоизоляции путешественников из стран повышенного риска в гостиницах, надеясь таким образом предотвратить распространение мутировавших штаммов коронавируса.