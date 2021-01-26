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Президент Эстонии сняла свою кандидатуру на пост генсека ОЭСР

Вторник, 26 января 2021, 18:23

Президент Эстонии Керсти Кальюйлад, которую в октябре прошлого года эстонский МИД представил в качестве кандидата на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщила, что снимает свою кандидатуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В начале января Керсти Кальюлайд успешно прошла первый тур выборов и попала во второй тур вместе с еще семью кандидатами. Официально результаты второго тура будут известны в среду, 27 января.

"ОЭСР - организация, в которой вопросы решают на основе консенсуса. После проведения консультаций с различными странами-членами ОЭСР я пришла к пониманию, что не всем подходит такой вариант, что я в случае избрания генсеком займу свой пост только после окончания президентских полномочий. Поэтому я отказалась от дальнейшей борьбы за пост генсека", - пояснила Кальюлайд.

Полномочия генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа заканчиваются 1 июня 2021 года. Бывший мексиканский дипломат и экономист занимает эту должность с 2006 года.

ОЭСР - международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Эстония присоединилась к ОЭСР в 2010 году.

Выборы президента Эстонии начнутся в августе. Сначала главу государства попытаются избрать в парламенте.

Кальюлайд, которая занимает пост президента Эстонии с 2016 года, может баллотироваться на второй срок. И, возможно, что решение отказаться от борьбы за пост генсека ОЭСР связано с новой политической расстановкой сил. Ведь новое правительство реформистов и центристов под руководством Каи Каллас поддержали 70 депутатов, в том числе и оппозиционные социал-демократы. Такой поддержки хватит для того, чтобы избраться президентом уже в первом туре.

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Темы: Эстония


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