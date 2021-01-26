Высший совет правосудия не верит твиттеру послов G7 и просит помощи у МИД

Высший совет правосудия обратился в Министерство иностранных дел и в Кабинет министров с просьбой сообщить, присылали ли послы стран G7 в Украине по официальным каналам перечень приоритетных мер, которые были опубликованы накануне.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ВСП.

25 января послы стран Группы семи по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти. Рекомендации были опубликованы в Twitter Группы поддержки Украины в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Но Высший совет правосудия указывает на то, что согласно части второй статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству государства, которое аккредитует, осуществляются с Министерством иностранных дел страны пребывания или через это министерство.

"Частью второй статьи 5 Закона Украины "О дипломатической службе" предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере внешних сношений. Согласно Указу Президента Украины "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" от 18 сентября 1996 года № 841/96 Министерство иностранных дел Украины способствует взаимодействия органов исполнительной власти с органами законодательной и судебной власти в части осуществления ими внешних сношений", - говорится в заявлении.

"Учитывая изложенное Высший совет правосудия просит сообщить, присылали ли послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине предложенный перечень приоритетных мер официальным путем", - отметили в ВРУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов относительно соответствия Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.

В ЕС отметили, что считают восстановлено наказание недостаточным предохранителем.

Подробнее о последствиях октябрьского решения Конституционного суда читайте в статье Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим