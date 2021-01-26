В Ирландии Россию и лично ее президента заподозрили в причастности к исчезновению знаменитого дельфина, который является символом портового города Дингл.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Post.

Три месяца назад дельфин фунги исчез из гавани Дингл и с тех пор его не видели.

Тайна его исчезновения озадачила страну. Многие предполагают, что дельфин мог погибнуть, тогда как другие надеются, что он просто мигрировал, но другая теория предполагает, что виновата Россия.

Как сообщается, использование россиянами технологий определения местоположения в ирландских морях влияет на численность китов и дельфинов, и, как результат, сейчас это одно из наиболее вероятных объяснений исчезновения Фунги.

Российский президент Владимир Путин санкционировал усиленное использование этой гидроакустической системы в качестве способа контролировать движение британских морских судов.

Ряд ирландских специалистов раскритиковали эту практику и намекнули, что Россия и использование ею гидроакустической системы вблизи залива Дингл самом деле могут быть виновными в исчезновении дельфина.

"Это могут быть русские. Это может быть Путин", - сказал сенатор от партии Fianna Fáil Вс О'Салливан.

Депутат Sinn Féin Эойн Бройн отметил, что Ирландия обязана защищать китов и дельфинов, которые могут быть потенциально пораженные российской технологии.

"Использование гидроакустической техники морскими судами может вытеснить и даже уничтожить китообразных", - сказал министр Малкольм Нунан.

Китообразные, как дельфины и киты используют эхолокацию, похожую на сонар, не только для общения друг с другом, но и для наблюдения за обстановкой, поиска пищи и выявления опасности.

Технология гидролокатора, используемый подводными лодками и другими судами, может иметь серьезные негативные последствия для этих существ и способа их жизни.