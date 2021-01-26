Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шесть стран присоединились к третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

Вторник, 26 января 2021, 20:31

Шесть государств - партнеров Европейского союза присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Белоруссии. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета", - говорится в документе.

Последний пакет санкций, принятый ЕС 17 декабря, предусматривает ограничительные меры против 29 человек и 7 юридических лиц.

ЕС в целом ввел три пакета санкций против властей Беларуси, в список внесены 84 представителя руководства страны, в том числе самопровозглашенный президент Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

Всем им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
Все новости...
Реклама: