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Шесть стран присоединились к третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

Вторник, 26 января 2021, 21:31

Шесть государств - партнеров Европейского союза присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Белоруссии. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета", - говорится в документе.

Последний пакет санкций, принятый ЕС 17 декабря, предусматривает ограничительные меры против 29 человек и 7 юридических лиц.

ЕС в целом ввел три пакета санкций против властей Беларуси, в список внесены 84 представителя руководства страны, в том числе самопровозглашенный президент Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

Всем им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию.



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