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Кулеба перед визитом Сийярто: не надо думать, что в Киеве можно диктовать условия

Вторник, 26 января 2021, 21:14

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает от визита своего венгерского коллеги Петера Сийярто новых идей по преодолению споров в отношениях двух стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в комментарии телеканалу "Украина".

"Завтра мало обменяться аргументами. Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия", - сказал Кулеба.

Сийярто приедет в Киев 27 января. Это - будет чисто политический визит, никаких заседаний двусторонних органов под него не запланировано.

ЕвроПравда ранее сообщала, что инициатором переговоров стала Венгрия, впрочем, приглашение о встрече в Киеве поступило от украинской стороны.

Как известно, новое обострение в отношениях началось после серии обысков, проведенных СБУ на Закарпатье, и сообщений об уголовных производствах против чиновников-венгров.

Лидер общества венгерской культуры Василий Брензович, ставший одним из фигурантов расследований, в начале декабря покинул Украину. Кризис дополнительно обострился после некорректных заявлений представителей венгерской партии власти о ситуации в Украине.

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