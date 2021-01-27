За минувшие сутки на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 118 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 26 января

Детали: В частности, в Донецкой области было зафиксировано 62 нарушения, хотя сутками ранее их было 17. Как говорится в отчете, происхождение четырех взрывов в СММ так и не смогли определить. В то же время, большинство их зарегистрировали у неподконтрольного правительству населенного пункта Васильевка утром 25 января.

На Луганщине обнаружили 56 нарушений режима прекращения огня, а за предыдущий отчетный период – ни одного. На этой территории наблюдатели не знают о происхождении 14 взрывов. Однако в отчете указывают, что все нарушения происходили неподалеку Золотого.

В целом же после 27 июля, когда начали действовать договоренности о прекращении огня, СММ ОБСЕ насчитали не менее 6889 нарушений режима.