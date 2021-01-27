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После штурма Капитолия обвинения получили по меньшей мере 150 человек

Среда, 27 января 2021, 06:39

По меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Источник: CNN

Детали: По словам прокурора округа Колумбия, правоохранители провели масштабное и беспрецедентное расследование.

В частности, причастные к захвату Конгресса получили обвинения в незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом и хулиганстве. Также есть те, кому предъявили кражу государственной собственности, заговор, нападение на правоохранителей. В министерстве юстиции также сообщили, что на причастность к событиям 6 января проверяют более 400 человек. Кроме того, в будущем ожидается арест более сотни участников беспорядков.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: США


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