После штурма Капитолия обвинения получили по меньшей мере 150 человек
Среда, 27 января 2021, 05:39
По меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.
Источник: CNN
Детали: По словам прокурора округа Колумбия, правоохранители провели масштабное и беспрецедентное расследование.
В частности, причастные к захвату Конгресса получили обвинения в незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом и хулиганстве. Также есть те, кому предъявили кражу государственной собственности, заговор, нападение на правоохранителей. В министерстве юстиции также сообщили, что на причастность к событиям 6 января проверяют более 400 человек. Кроме того, в будущем ожидается арест более сотни участников беспорядков.
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Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды Палата представителей объявила импичмент.
- Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.
Украинская правда