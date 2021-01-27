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Несмотря на COVID-19 УЕФА все еще планирует провести Евро-2020 в 12 городах

Среда, 27 января 2021, 09:43

УЕФА по-прежнему нацелен на проведение Евро-2020 на 12 стадионах, даже если количество болельщиков составит всего 25%.

Источник: Independent

Детали: Есть мнение, что некоторые стадионы могут выпасть по независящим от них причинам в условиях текущего кризиса, связанного с COVID-19.

УЕФА поддерживает контакты с 12 нынешними городами-организаторами, которые все заявили о своей готовности к турниру.

Сейчас организаторы рассматривают четыре варианта проведения матчей: на полных стадионах или с урезанной заполняемостью в 75, 50 и 25%.

Напомним: 

  • В прошлом году Евро-2020 перенесли из-за COVID-19. Турнир стартует 11 июня 2021 года.
  • Соперниками сборной Украины в групповом раунде турнира станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Темы: УЕФАфутболЕвропа


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