Несмотря на COVID-19 УЕФА все еще планирует провести Евро-2020 в 12 городах

УЕФА по-прежнему нацелен на проведение Евро-2020 на 12 стадионах, даже если количество болельщиков составит всего 25%.

Источник: Independent

Детали: Есть мнение, что некоторые стадионы могут выпасть по независящим от них причинам в условиях текущего кризиса, связанного с COVID-19.

УЕФА поддерживает контакты с 12 нынешними городами-организаторами, которые все заявили о своей готовности к турниру.

Сейчас организаторы рассматривают четыре варианта проведения матчей: на полных стадионах или с урезанной заполняемостью в 75, 50 и 25%.

Напомним: