AstraZeneca пояснила, что происходит с задержкой поставок вакцины в ЕС

Глава AstraZeneca на фоне напряженности с государствами ЕС из-за задержки с поставками вакцины от коронавируса выступил в защиту усилий компании по производству препарата.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Паскаль Сориот в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что его команда работает "24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы исправить очень много проблем, связанных с производством вакцины".

Он сказал, что производство препарата отстало на два месяца от тех показателей, которые планировала компания. К тому же, по его словам, позднее решение ЕС подписать контракты ограничило время для устранения проблем с поставками.

По его словам, проблемы с расширением производства вакцин наблюдаются на двух заводах, одном в Нидерландах и одном в Бельгии.

"Это сложно, особенно на ранней стадии, когда вам действительно нужно разобраться во всевозможных проблемах. Мы считаем, что разобрались с этими проблемами, но в основном мы отстаем на два месяца от того, чего хотели", - сказал он.

Сориот добавил, что в компании также были похожие проблемы в цепочке поставок в Британию.

"Но контракт с Великобританией был подписан за три месяца до европейского соглашения. Так что с Великобританией у нас были три дополнительных месяца, чтобы исправить все сбои, с которыми мы столкнулись", - сказал Сориот.

Вакцина AstraZeneca уже применяется в Великобритании, но еще не одобрена ЕС. Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст ей зеленый свет в конце этого месяца.

В августе ЕС подписал соглашение на 300 млн доз с возможностью закупки еще 100 млн. ЕС надеялся, что как только будет предоставлено разрешение на использование, поставки начнутся немедленно, и до марта в 27 стран поступит около 80 млн доз.

На прошлой неделе AstraZeneca заявила ЕС, что не смогла достичь целей поставки вакцины до конца марта - это произошло после того, как производитель Pfizer объявил о временном замедлении поставок в январе.

В ответ на задержки ЕС заявил, что может ограничить экспорт вакцин, изготовленных в блоке.