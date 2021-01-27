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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Среда, 27 января 2021, 10:07

В среду в южных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за значительного мокрого снега, гололеда и порывов ветра.

Источник: Укргидрометцентр, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Синоптики объявили штормовое попрередження (І уровень опасности, желтый) из-за непогоды 27 января.

В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, в среднегорье Львовской области объявили открытым снеголавинный сезон.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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