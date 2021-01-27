G7 требует освободить Навального

Министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексееве Навального.

Соответствующее заявление опубликовано 26 января на официальном сайте правительства Великобритании, сообщает "Европейская правда".

"Мы, министры иностранных дел стран G7... объединились для того, чтобы осудить политически мотивированный арест и заключение под стражу Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Главы МИД подчеркивают, что они также "глубоко обеспокоены задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов", и призывают Россию выполнить свои национальные и международные обязательства и освободить тех, кто 23 января был безосновательно задержан за реализацию своего права на мирные собрания.

"Эти события подтверждают, что в России продолжает развиваться негативная тенденция к сокращению пространства, в котором действуют оппозиция, гражданское общество, правозащитники и звучат независимые голоса", - заявили министры стран "Группы семи".

Дипломаты назвали крайне досадным тот факт, что Навальный находится под стражей по обвинению, которое еще в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным.

"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем власти России к безотлагательному и безусловному освобождению Алексея Навального. Россия обязана уважать и гарантировать соблюдение прав человека в соответствии со своими национальными и международными обязательствами", - заявили министры.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетит Москву в начале февраля. До этого ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

В ПАСЕ, несмотря на ситуацию с Навальным и подавление массовых протестов, подготовили проект документа, который предлагает отказаться от санкций в отношении России.