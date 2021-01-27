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Макрон обсуждает со своими министрами введение третьего локдауна

Среда, 27 января 2021, 11:40

Президент Франции Эммануэль Макрон встречается со своими министрами в среду утром, чтобы обсудить трудное решение о том, вводить ли третий локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В среду утром проходит заседание Совета обороны - группы ключевых министров, которые решают, какие коронавирусные ограничения вводить.

Спекуляции вокруг вопроса о третьем локдауне бушуют во Франции с тех пор, как Journal du Dimanche, газета, которую правительство часто использует для представления новой политики или идей, опубликовала передовицу о неизбежности нового локдауна.

Глава консультативного научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси также выступил по телевидению, сказав, что третий локдаун, вероятно, потребуется, и эта неделя - ключевая для принятия решений.

Потенциальное введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.

Темы: ФранциякарантинкоронавирусCovid-2019


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