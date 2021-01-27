Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон обсуждает со своими министрами введение третьего локдауна

Среда, 27 января 2021, 10:40
Макрон обсуждает со своими министрами введение третьего локдауна

Президент Франции Эммануэль Макрон встречается со своими министрами в среду утром, чтобы обсудить трудное решение о том, вводить ли третий локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В среду утром проходит заседание Совета обороны - группы ключевых министров, которые решают, какие коронавирусные ограничения вводить.

Спекуляции вокруг вопроса о третьем локдауне бушуют во Франции с тех пор, как Journal du Dimanche, газета, которую правительство часто использует для представления новой политики или идей, опубликовала передовицу о неизбежности нового локдауна.

Глава консультативного научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси также выступил по телевидению, сказав, что третий локдаун, вероятно, потребуется, и эта неделя - ключевая для принятия решений.

Потенциальное введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранциякарантинкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Франция
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: