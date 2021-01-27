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В Раде хотят обязать Microsoft и Google платить налоги Украине

Среда, 27 января 2021, 11:15
В Раде хотят обязать Microsoft и Google платить налоги Украине

27 января в Верховной Раде запланировано голосование в первом чтении за законопроект, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Источник: пояснительная записка к законопроекту №4184, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии "Радио Свобода".

Дословно из пояснительной записки к законопроекту: "Предоставление компаниями нерезидентами электронных услуг для физических лиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС.

Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым, нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика".

Прямая речь Гетманцева: "У нас сложилась совершенно недопустимая ситуация, когда корпорации, которые зарабатывают большие деньги на территории Украины, вообще не платят налогов. Украинские компании, работающие в Украине и предоставляют аналогичные услуги, платят налог, а зарубежные компании - не платят.

Мы обсуждали этот законопроект с представителями Facebook и других компаний и еще будем его обсуждать ко второму чтению. Мы знаем, что Facebook "платит такой налог в более чем 20 странах мира, в частности в странах ЕС, Японии и России".

Детали: В пояснительной записке приводят пример РФ, где в 2017 году года обязали нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость по продаже электронных услуг. Речь идет о технологических гигантах - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

По словам Гетьманцева, законопроект не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в электронной форме на территории Украины.

Отмечается, что только от рекламных услуг онлайн, Украина может получить 3 млрд гривен в год.

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Темы: Верховная Раданалоги
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