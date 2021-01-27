Кулеба не верит в сепаратизм венгров Закарпатья

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований подозревать "венгерский сепаратизм" на Закарпатье.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто во время его визита в Киев.

"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так само, нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья. Мы - одна страна, одно общество, и так будет всегда", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, главное препятствие для развития украинско-венгерских отношений - эмоции и подозрения.

"Мы отдельно поговорили с Петером об этом, и согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить с горячим сердцем, но холодной головой. Я категорически осуждаю любые проявления неуважения к венгерской общине в Украине и считаю неприемлемой любую антиукраинскую риторику", - отметил Кулеба.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заверил, что сепаратистских намерений со стороны венгров Закарпатья не существует.

"Обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла", - сказал он.

Напомним, в декабре в отношениях Украины и Венгрии началось очередное обострение, вызванное действиями СБУ, а также российской информационной атакой.

Подробнее об этом - в статье Российский след проблем на Закарпатье: кто раздувает конфликт между Украиной и Венгрией