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Кулеба не верит в сепаратизм венгров Закарпатья

Среда, 27 января 2021, 12:16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований подозревать "венгерский сепаратизм" на Закарпатье.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто во время его визита в Киев.

"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так само, нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья. Мы - одна страна, одно общество, и так будет всегда", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, главное препятствие для развития украинско-венгерских отношений - эмоции и подозрения.

"Мы отдельно поговорили с Петером об этом, и согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить с горячим сердцем, но холодной головой. Я категорически осуждаю любые проявления неуважения к венгерской общине в Украине и считаю неприемлемой любую антиукраинскую риторику", - отметил Кулеба.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заверил, что сепаратистских намерений со стороны венгров Закарпатья не существует.

"Обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла", - сказал он.

Напомним, в декабре в отношениях Украины и Венгрии началось очередное обострение, вызванное действиями СБУ, а также российской информационной атакой.

Подробнее об этом - в статье Российский след проблем на Закарпатье: кто раздувает конфликт между Украиной и Венгрией

Темы: ВенгрияЗакарпатьеКулеба Дмитрий


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