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В Киеве за сутки добавилось 437 больных коронавирусом. Умерли 16 человек

Среда, 27 января 2021, 12:25

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 437 человек, умерли 16 пациентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 27 января

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 437 больных коронавирусом. Умерли 16 человек... выздоровел 2201 человек".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 254 женщины в возрасте от 19 до 93 лет и две девочки одного и двух лет. А также 161 мужчина в возрасте от 20 до 99 лет и девять мальчиков от одного месяца до 15 лет.

Заболели, в частности, 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 55 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Деснянском - 65, Святошинском районе - 64 случая.

 

Всего за период пандемии в столице подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сейчас 127 076, 2308 - летальных случаев, преодолели болезнь 62353 жителя столицы.

По словам Кличко, в стационарах медучреждений столицы сейчас лечатся 1099 больных коронавирусом. Из них четыре ребенка. 734 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 870 человек. Под аппаратами ИВЛ - 23 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 27 процентов.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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