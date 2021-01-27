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В Украину идет снег и морозец

Среда, 27 января 2021, 12:24

28 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий – снег, мокрый снег, гололедица и порывы ветра.

Источник: Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "В большинстве южных, центральных и северных областей снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на юго-востоке страны дожди, в западных областях без существенных осадков; в южной части порывы ветра 15-20 м/с".

Детали: 28 января температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, в восточных и юго-восточных областях 2-8° тепла.

29 января почти по всей территории Украины небольшой снег, на юго-востоке и востоке – с дождем. В пятницу ожидается понижение температуры на 2-4°.

В Киеве 28 января снег, на дорогах гололедица, ночью -1-3°, днем ​​от 1 мороза до 1 тепла. 29 января небольшой снег, ночью до -5°, днем ​​-1-3°.

Украинская правда
Темы: погода


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