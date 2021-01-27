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В этом году планируют призвать 32 тысячи срочников

Среда, 27 января 2021, 12:52

Представитель командования Сухопутных войск рассказал, что в 2021 году на срочную военную службу планируют призвать 32 тысячи человек.

Источник: Armyinform, начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко

Прямая речь: "В 2021 году запланировано призвать за два призыва, весенний и осенний, около 32 тысяч человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована: в большую сторону - вряд ли, возможно, в меньшую".

Детали: По его словам, количество призывников во время осеннего призыва 2020 году было меньше, если сравнивать с весенним почти на 3 тысячи человек.

Напомним, в прошлом году призвали 30 030 человек: весной - 16 460 призывников, осенью - 13 570.

Украинская правда
Темы: армияВооруженные силыпризывУкраина


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