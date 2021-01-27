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Сийярто рассказал в Киеве, почему Венгрия покупает вакцину в России

Среда, 27 января 2021, 13:03

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Киев объяснил, почему его страна решила закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 27 января Сийярто сказал, что национальный интерес Венгрии - ускорить процесс вакцинации.

Он пояснил, что ежедневно в Венгрии 100-150 человек умирают из-за эпидемии, а экономике ежедневно наносится ущерб примерно на 10-15 млрд форинтов.

"Чем больше людей мы сможем привить, тем скорее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки вакцины проходят в ЕС централизованно и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцины как в Китае, так и в России", - сказал Сийярто.

Он напомнил, что российская вакцина уже получила одобрение венгерского регулятора, в то время как ни одна вакцина из Китая пока не утверждена в Венгрии. По его словам, если такое разрешение будет предоставлено, Венгрия будет использовать и вакцины из Китая.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса.

Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины.

Темы: ВенгрияРосcиявакцинациякоронавирусУкраина


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