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В Париже отменили штраф мэрии за слишком большое количество женщин на руководящих должностях

Среда, 27 января 2021, 14:23

Во Франции министр государственной службы Амели де Моншален объявила об отмене административного штрафа в размере 90 000 евро, наложенного на мэрию Парижа за назначение слишком большого количества женщин на руководящие должности в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министр заявила мэру Парижа Анн Идальго, что "этот штраф не подлежит уплате" и призвала ее "направить эти средства на поддержку этой положительной динамики".

Анн Идальго прибыла около 8.15 утра в штаб-квартиру министерства в Париже в сопровождении нескольких женщин, назначенных ею же.

"Если не будет волюнтаризма и непоколебимой решимости, мы не сможем пробить эту стеклянный потолок", - сказала она.

"Нам нужно предоставить гораздо больше возможностей женщинам получить доступ к ответственным должностям", - добавила мэр.

В декабре мэрию Парижа оштрафовали на 90 000 евро за назначение на новые должности 11 женщин и 5 мужчин на должности директоров и заместителей директора в 2018 году. Это якобы противоречит обязательству, которое действовало в 2018 году, уважать минимальную квоту в 40% представителей каждого пола, чтобы обеспечить сбалансированную представительство женщин и мужчин, пояснил тогда министерство государственной службы.

Сообщение о штрафе было с удивлением воспринято во Франции. Амели де Моншален признала, что это мероприятие абсурдно и "дело женщин заслуживает лучшего".

Темы: Франциягендерштрафы


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