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Генсек Совета Европы, с которой не хотел видеться Зеленский, постарается приехать в Украину весной

Среда, 27 января 2021, 14:13

В постоянной делегации Украины в ПАСЕ заявили о потенциальном визите генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Украину уже этой весной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в делегации объявили после встречи с Пейчинович-Бурич в среду.

"На встрече обсуждался ряд важных вопросов, а также были получены важные сигналы со стороны Совета Европы. Предстоящий визит госпожи генерального секретаря в Украину, потенциально, состоится уже этой весной", - сказано в сообщении делегации на Facebook.

В понедельник, 25 января во время выступления на пленарной сессии ПАСЕ Пейчинович-Бурич заявила, что планировала в прошлом году посетить Украину, но Киев не создал для этого соответствующих условий.

Отметим, что источники ЕвроПравды подтверждают: в конце 2019 года Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, велась подготовка этого визита, а также ее встреч вне официальной программы.

Впрочем, официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников ЕП, решили вообще отменить ее визит.

Источники ЕвроПравды утверждают, что на этот раз украинской стороной предварительно подтверждена готовность к встрече президента с главой секретариата Совета Европы.

Напомним, в понедельник постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия российской делегации.

Темы: ЕвропаЗеленскийУкраина
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