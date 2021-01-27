Премьер-министр земли в Германии извинился за то, что назвал Меркель "Меркельхен"

Премьер-министр федеральной земли Тюрингии Бодо Рамелов извинился перед Ангелой Меркель за то, что в соцсети использовал уменьшительную форму "Меркельхен", когда говорил о канцлере.

Об этом политик рассказал Die Zeit, пишет "Европейская правда".

Бодо Рамелов, член Левой партии, заявил, что очень сожалеет из-за использования слова "Меркельхен" во время общения в соцсети Clubhouse с другими политиками и общественностью.

"Меркельхен" - уменьшительная форма фамилии канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Я говорил о женщине. Это было глупо и выглядело неуважительно. В результате я продемонстрировал мужскую силу, даже не осознавая этого", - сказал Рамелов.

Он заверил, что не хотел нападать на Ангелу Меркель или унижать ее.

"Но я сделал это. И я лично извинился перед канцлером", - сказал политик.

64-летний политик также столкнулся с критикой за игру в Candy Crush во время длительных видеоконференций с Меркель и другими премьер-министрами для обсуждения пандемии коронавируса. Рамелов уверял, что делал это только во время перерывов, когда другие отвечали на электронные письма или выходили на улицу, чтобы покурить.