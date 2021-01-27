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Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы - Белый дом

Среда, 27 января 2021, 16:42

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает проект российского газопровода "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

"Президент по-прежнему считает, что "Северный поток-2" - плохая сделка для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом, в соответствии с Законом об ассигнованиях на национальную оборону, и мы будем пересматривать эти меры", - сказала Псаки.

По ее словам, Байден надеется продолжить консультации с европейскими партнерами по этому вопросу.

Как известно, российское судно-трубоукладчик "Фортуна" попал под санкции США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, владельца судна.

После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая покинула проект российского газопровода.

В самом "Газпроме" также признали, что появились риски для проекта.

Впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.

Президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии заявила, что строительные работы на газопроводе в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники проекта все еще должны привести подробные причины, чтобы оправдать остановку.

Темы: БайденЕвропаГазпром


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