Президент Молдовы объявила кандидата на пост премьера

Президент Молдовы Майя Санду предложила назначить на должность премьер-министра бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - отметила Санду.

При этом президент отметила, что все еще считает досрочные выборы "единственным выходом из кризиса".

"У граждан должно быть право выбрать депутатов, которые будут работать на их благо. Сейчас парламентские фракции могут доказать, что хотят досрочных выборов", - добавила Санду.

Согласно действующему законодательству, у кандидата в премьеры есть 15 дней, чтобы подать на утверждение парламента состав и программу деятельности правительства.

Следует отметить, что Санду открыто выступает за то, чтобы парламент не утверждал нового главу правительства и чтобы были проведены досрочные выборы. Парламент Молдовы для этого должен дважды отклонить предложенную Санду кандидатуру.

Ранее Санду отклонила предложение Ренато Усатого, лидера "Нашей партии", выдвинуть его на должность премьер-министра, объяснив, что это отсрочит досрочные парламентские выборы.

После отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности. Временным исполняющим обязанности премьера Майя Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

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