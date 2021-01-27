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МИД РФ нахамил странам G7 и Евросоюзу из-за требования освободить Навального

Среда, 27 января 2021, 18:12

Министерство иностранных дел РФ раскритиковало страны G7 за требование освободить Алексея Навального, назвав их "некогда уважаемым объединением".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД РФ.

В российском ведомстве заявили, что страны "Группы семи" выдвигают безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.

"Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", -.говорится в заявлении.

В заявлении также упоминается Евросоюз, "примкнувший" к странам G7 с призывом освободить Навального.

"Настоятельно рекомендуем каждому государству "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - заявили в МИД РФ.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетит Москву в начале февраля. До этого ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

Темы: НавальныйРосcияG7


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