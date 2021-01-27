МИД РФ нахамил странам G7 и Евросоюзу из-за требования освободить Навального

Министерство иностранных дел РФ раскритиковало страны G7 за требование освободить Алексея Навального, назвав их "некогда уважаемым объединением".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД РФ.

В российском ведомстве заявили, что страны "Группы семи" выдвигают безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.

"Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", -.говорится в заявлении.

В заявлении также упоминается Евросоюз, "примкнувший" к странам G7 с призывом освободить Навального.

"Настоятельно рекомендуем каждому государству "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - заявили в МИД РФ.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетит Москву в начале февраля. До этого ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.