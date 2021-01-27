Отравителей Навального подозревают в убийстве троих активистов – Bellingcat

Журналисты-расследователи из Bellingcat обнаружили, что сотрудники ФСБ, следившие и впоследствии отравившие Алексея Навального, в предыдущие годы выезжали и в другие регионы России, где, по всей видимости, убили троих политических активистов.

Источник: расследование Bellingcat совместно с The Insider и при участии Der Spiegel, Русская служба ВВС

Детали:

1-я смерть. Тело активиста и журналиста из Нальчика Тимура Куашева нашли летом 2014 года в получасе езды от Нальчика. Он активно занимался политической деятельностью. Состоял в партии "Яблоко", организовывал протестные митинги, выступал против полицейского произвола. Его неоднократно задерживали и угрожали расправой.

Тимур Куашев

Еще тогда друг Куашева Абакар Абакаров говорил журналистам, что уверен в том, что Куашева отравили: "У него есть все признаки отравления. Пальцы чернеют. Под мышкой след от укола, покраснение было". Следователи по делу однако заявили, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

Расследователи установили, что в день смерти Куашева в окрестностях Нальчика находились сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Осипов и Константин Кудрявцев, которых Bellingcat связывает с отравлением Навального.

Bellingcat обращает внимание, что экспертиза, призванная подтвердить или опровергнуть теорию о наличии яда в крови Куашева, проводилась в том самом Институте криминалистики ФСБ, в котором работают Александров и Осипов.

Также примечательно, что Осипов взял обратный билет на 30 июля, но в тот день не вылетел обратно в Москву, а вместо этого дважды поменял дату вылета. В итоге он вернулся в столицу спустя несколько часов после того, как было обнаружено тело Куашева.

Александров, как и Осипов, тоже менял обратный билет и сдвигал дату возвращения в Москву, улетев из региона на следующий день после обнаружения тела Куашева.

Расследователи утверждают, что передвижения отравителей исключают всякую возможность совпадения и убийцами Куашева являются именно они.

2-я смерть. Известный в Дагестане активист Руслан Магомедрагимов 24 марта 2015 года был найден мертвым в Каспийске. Он боролся за права местных жителей, поддержал экологические инициативы, а также состоял в движении "Садвал", одной из целей которого было "создание национальной государственности для лезгинского народа".

Руслан Магомедрагимов

По словам друга Магомедрагимова, из машины пропали видеорегистратор, а также два из трех телефонов, которые Магомедрагимов всегда носил с собой. Следователи, прибывшие на место преступления, обнаружили в машине свежие отпечатки обуви другого человека. Однако следствие заявило, что активист умер от сердечного приступа.

Патологоанатом, который проводил вскрытие тела, эту версию оспорил, отметив, что у Магомедрагимова было здоровое сердце и что смерть по всей видимости наступила в результате удушья.

Родственники Руслана утверждали, что, когда они получили его тело для захоронения, заметили на шее две точки, напоминающие следы иглы шприца.

Как и в случае с Куашевым, накануне и в сам день смерти Магомедрагимова недалеко от Руслана находились те самые сотрудники Института криминалистики ФСБ. Иван Осипов дважды посещал Махачкалу в январе 2015 года, а Константин Кудрявцев ездил в столицу Дагестана за две недели до смерти Магомедрагимова.

За четыре дня до смерти Магомедрагимова Осипов прилетел во Владикавказ, находящийся в четырех часах езды от Каспийска. Он пробыл в регионе шесть дней и через два дня после смерти Руслана уехал обратно в Москву.

Bellingcat отмечает, что имеющихся данных недостаточно для оценки того, мог ли активист быть отравлен офицерами ФСБ. Но в глаза бросается сходство обстоятельств смерти двух кавказских активистов, в том числе и возможное использование инъекций для введения яда, а также заключение о смерти от сердечной недостаточности.

3-я смерть. Политик Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва 16 ноября 2019 года. Он помогал региональным активистам бороться с коррупцией и бездействием властей. В СМИ Исаева иногда называли "новым Навальным".

Никита Исаев

Его помощница и подруга Алина Жестовская рассказала, что Исаев проснулся около часа ночи и пошел в туалет. Он долго отсутствовал, а когда вернулся, то держался за живот, как будто его кто-то ударил. Последние слова, которые он успел произнести, были: "Кажется, меня отравили".

Тело Исаева доставили в Москву, лабораторный анализ не показал следов токсинов в его крови, причиной смерти назвали сердечный приступ. Еще до того, как пришли результаты, его кремировали. Мало кто из его последователей и сочувствующих поверил этому объяснению. Никита был спортивным, подтянутым 41-летним мужчиной.

Анализ поездок сотрудников Института криминалистики ФСБ показал, что две поездки Исаева совпадают с перемещениями Алексея Александрова в 2019 году. Эти две поездки дали возможность идентифицировать еще трех попутчиков, с которыми периодически вместе ездил Александров. В результате удалось установить еще пять возможных оперативников ФСБ, тесно связанных с уже известными людьми, возможно работающими в Институте криминалистики ФСБ. Оказалось, что эти люди сопровождали Исаева в течение почти года до его смерти.

Судя по анализу, проведенному Bellingcat, оперативники ФСБ сопровождали Исаева по меньшей мере в семи из 13 совершенных политиком поездках. Причины, по которым Исаев мог попасть под столь пристальное внимание спецслужб до конца не ясны. Одну из вероятных версий Bellingcat озвучили родственники умершего.

За год до смерти Исаев стал часто ездить за границу. Только в 2019 году был в Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Израиле, Турции, Латвии и США. Незадолго до смерти Исаев также купил билет в Майами для всей своей семьи. Возможно, спецслужбы подозревали, что политик хочет окончательно покинуть Россию.