Эксперты говорят о нарушении "Слугами народа" договоренностей с G7 и ЕС по судебной реформе

Комитет Верховной Рады по правовой политике одобрил текст законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей с нормами, противоречащими рекомендациям международных партнеров Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

"Комитет по правовой политике полностью одобрил переписанный под ВРП текст законопроекта №3711 о формировании Высшей квалификационной комиссии...Депутатов не остановило то, что текст законопроекта полностью противоречит Меморандуму Украины с МВФ, заключению Венецианской комиссии, рекомендациям послов G7 и ЕС", - написал Жернаков.

Он убежден, что в случае принятия этого законопроекта в парламенте "можно будет забыть не только о реформе судов, но и о западной поддержке".

"Это будет плевок в лицо нашим ближайшим международным партнерам, которые вложили в антикоррупцию и реформу судов немало усилий", - написал Жернаков.

"Центр противодействия коррупции" также подтвердил, что парламентский комитет поддержал законопроект, который отдает Высшему совету правосудия ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, 25 января послы стран Группы семи по просьбе украинской стороны обнародовали рекомендации относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Подробнее о законопроекте читайте в статье - Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе