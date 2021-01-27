Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эксперты говорят о нарушении "Слугами народа" договоренностей с G7 и ЕС по судебной реформе

Среда, 27 января 2021, 17:55

Комитет Верховной Рады по правовой политике одобрил текст законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей с нормами, противоречащими рекомендациям международных партнеров Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

"Комитет по правовой политике полностью одобрил переписанный под ВРП текст законопроекта №3711 о формировании Высшей квалификационной комиссии...Депутатов не остановило то, что текст законопроекта полностью противоречит Меморандуму Украины с МВФ, заключению Венецианской комиссии, рекомендациям послов G7 и ЕС", - написал Жернаков.

Он убежден, что в случае принятия этого законопроекта в парламенте "можно будет забыть не только о реформе судов, но и о западной поддержке".

"Это будет плевок в лицо нашим ближайшим международным партнерам, которые вложили в антикоррупцию и реформу судов немало усилий", - написал Жернаков.

"Центр противодействия коррупции" также подтвердил, что парламентский комитет поддержал законопроект, который отдает Высшему совету правосудия ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, 25 января послы стран Группы семи по просьбе украинской стороны обнародовали рекомендации относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Подробнее о законопроекте читайте в статье - Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаG7ЕСреформысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: