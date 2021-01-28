Италия взялась за разработку собственной вакцины от COVID-19
Четверг, 28 января 2021, 05:47
Италия обещает в сентябре 2021 представить собственную вакцину от коронавируса.
Источник: ASNA
Детали: Соответствующее заявление сделал глава Итальянского фармакологического агентства Джоджио Палу. По его словам, уже в сентябре можно будет вакцинировать несколько миллионов человек.
Занималась разработкой препарата итальянская компания ReiThera. В министерстве здравоохранения заявили, что государство вложит средства в исследования компании.
Отмечается, что Италия вакцинировала больше всего граждан среди стран-членов ЕС, но страдает из-за задержек доставки вакцины от Pfizer.
Кроме того, в компании AstraZeneca сообщили, что доставят Италии меньшее количество доз собственной вакцины, чем планировалось.
Напомним:
- В декабре 2020 года Италия начала вакцинировать первых жителей от COVID-19 препаратом от Pfizer и BioNTech.
- Уже в конце января стало известно, что страна будет пересматривать план вакцинации из-за сокращения поставок препарата.
Украинская правда