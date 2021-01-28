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Италия взялась за разработку собственной вакцины от COVID-19

Четверг, 28 января 2021, 06:47

Италия обещает в сентябре 2021 представить собственную вакцину от коронавируса.

Источник: ASNA

Детали: Соответствующее заявление сделал глава Итальянского фармакологического агентства Джоджио Палу. По его словам, уже в сентябре можно будет вакцинировать несколько миллионов человек.

Занималась разработкой препарата итальянская компания ReiThera. В министерстве здравоохранения заявили, что государство вложит средства в исследования компании.

Отмечается, что Италия вакцинировала больше всего граждан среди стран-членов ЕС, но страдает из-за задержек доставки вакцины от Pfizer.

Кроме того, в компании AstraZeneca сообщили, что доставят Италии меньшее количество доз собственной вакцины, чем планировалось.

Напомним:

  • В декабре 2020 года Италия начала вакцинировать первых жителей от COVID-19 препаратом от Pfizer и BioNTech.
  • Уже в конце января стало известно, что страна будет пересматривать план вакцинации из-за сокращения поставок препарата.

Украинская правда
Темы: Италиявакцинациякоронавирус


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