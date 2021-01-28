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Украина поднялась в индексе восприятия коррупции

Четверг, 28 января 2021, 08:35
Украина поднялась в индексе восприятия коррупции
Фото TI

Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020, поднявшись в рейтинге на 3 балла.

Источник: Transparency International Ukraine

Дословно: "2020 года Украина набрала 3 балла и с 33 баллами заняла 117 место среди 180 стран.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества".

Детали: По словам исполнительного директора ТИ Украина Андрея Боровика, прежде всего баллы Украины в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Он добавил, что также на положительных результатах Украины в прошлом году отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Рады.

Однако, по словам Боровика, есть ряд рисков, которые могут существенно отбросить Украину назад в сфере противодействия коррупции.

Это, в частности, задержка с судебной реформой, постоянное давление на антикоррупционные институты, а также попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок. Актуальным остается и вопрос безнаказанных нападений на активистов.

Так же 33 балла за прошлый год набрали Египет, Есватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Лидеры Индекса восприятия коррупции в 2020 году не изменились – это Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов.

В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).

Сообщается, что в 2020 году улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129). РФ остается единственной страной, среди соседок, которую опережает Украину.

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией Transparency International Ukraine призывает власти:

  • ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок;
  • обеспечить независимость и способность антикоррупционной инфраструктуры;
  • сформировать профессиональную и независимую судебную власть. 
     

Индекс восприятия коррупции – показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International на основании 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использованы 9 источников. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Трансперенси Интернешнл Украина – аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, который комплексно разрабатывает и внедряет изменения для снижения уровня коррупции.

ТИ Украина администрировала и передала государству системы ProZorro, ProZorro.Продажи и eHealth. Также внедрила Рейтинг прозрачности городов и развивает сообщество DOZORRO для контроля за публичными закупками.

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Украинская правда

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Темы: Украинакоррупциярейтинг
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