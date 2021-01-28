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Эсминец США USS Porter направляется в Черное море

Четверг, 28 января 2021, 10:01
U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Американский эсминец USS Porter направляется к Черному морю.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Twitter 6-го флота США.

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", - отмечается в сообщении. 

Напомним, ранее на этой неделе истребители Испании впервые присоединились к миссии воздушной полиции НАТО в Румынии.

Как известно, на саммите НАТО в 2016 году было принято решение наращивать присутствие сил Альянса в Черноморском регионе. Наземный компонент строится вокруг новой многонациональной бригады.

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Темы: Черное морефлотСША


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