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Украина пригласила Тихановскую на первое заседание "Люблинского треугольника"

Четверг, 28 января 2021, 09:47
Украина пригласила Тихановскую на первое заседание Люблинского треугольника

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 29 января проведут первое заседание "Люблинского треугольника", на него по инициативе Украины пригласили также лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил МИД Украины.

Встреча состоится в онлайн-формате.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году.

По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская", - отмечается в сообщении.

Обновлено. Вскоре после публикации МИД отредактировал сообщение, уточнив, что Светлана Тихановская примет участие "в части обсуждения ситуации в Беларуси".

Вероятно, это будет первая встреча представителей правительства Украины с Тихановской.

Напомним, о создании "Люблинского треугольника" Украина, Польша и Литва объявили в июле 2020 года.

В рамках этого формата министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнеров.

Читайте также: Люблинская декорация: чего не хватает в заявлении глав МИД Украины, Польши и Литвы.

Темы: ТихановскаяУкраинаТихановская
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