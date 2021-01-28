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Во Франции задержали 9 подозреваемых в избиении украинского подростка

Четверг, 28 января 2021, 10:41
Во Франции задержали 9 подозреваемых в избиении украинского подростка

Во Франции задержали девять подозреваемых в жестоком избиении украинского подростка, которое произошло в Париже 15 января, почти все они - несовершеннолетние.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Info со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В рамках расследования задержали восемь несовершеннолетних и одного совершеннолетнего. Задержание провели в муниципалитете Ванв - фактически пригороде Парижа.

Молодых людей подозревают по статьям "покушение на убийство", "сговор с целью совершения преступления" и "групповое ограбление с совершением насилия".

Напомним, жестокое избиение 14-летнего украинца произошло вечером 15 января в 15-м округе Парижа, на него напали около десяти молодых людей. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме.

Случай вызвал широкую огласку во Франции и Украине, с реакцией на высшем уровне.

При этом французские СМИ пишут, что парень "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми.

Темы: Франциянападение
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