В Доме профсоюзов хотят открыть покерный клуб - СМИ

В Доме профсоюзов на Майдане, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли два человека, планируют открыть покерный клуб на тысячу квадратных метров.

Источник: "Слидство.Info"

Детали: Журналисты зафиксировали, что этот клуб имеет признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. В то же время Федерация профсоюзов отмечала, что открытие развлекательных заведений в Доме профсоюзов нецелесообразно.

По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестра недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

Пару лет назад покер в Украине признали видом спорта. Мол, это не азартная, а "интеллектуальная спортивная игра". Контроль за этим видом спорта доверили Всеукраинской федерации спортивного покера.

Ключевая разница между спортивным и азартным покером заключается в том, что в спорте не играют на деньги.

В то же время журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб в Доме профсоюзов и выяснить, что там, в частности, планируют играть на деньги. Об этом сообщил человек, который представился заведующим клуба.

Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на "кэш", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна.

Всеукраинскую федерацию спортивного покера возглавляет Сергей Ефименко. Он же, по данным "Слидство.Info", непосредственно связан с сетью Full House, которая и открывает покерный клуб в Доме профсоюзов. Ефименко является совладельцем компаний, работающих под торговой маркой Full House. Ему же принадлежит и сама эта торговая марка. Доля в размере 15% в покерном клубе на Крещатике принадлежит сестре Сергея Ефименко Ольге.

Новый покерный клуб в Доме профсоюзов работать под такой вывеской

В комментарии "Слидству.Инфо" президент федерации спортивного покера отрицает, что в новом клубе будут играть на деньги.

Напомним: Два года назад из-за открытия заведения быстрого питания KFC в Доме профсоюзов разгорелся скандал. Открытие ресторана состоялось в день годовщины начала Революции Достоинства. Активисты вышли с протестами и через некоторое время Федерация профсоюзов признала свою ошибку, заявив, что открытие развлекательных заведений в Доме профсоюзов нецелесообразно. Похожая судьба постигла кафе под названием "Каратель", которое закрылось через полгода после открытия. А также кафе "L'kafa".

Во времена Евромайдана это здание было штабом митингующих. С ним связана также трагическая страница протестов: в горячие дни революции в Доме профсоюзов случился пожар, во время которого погибли два человека. В ту ночь здание окружили бойцы спецподразделений "Беркут" и "Альфа", которые пытались вытеснить митингующих. Официальное следствие точно не утверждало, что именно силовики подожгли дом. Но уверяло: если бы не было штурма, не было бы и пожара.

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