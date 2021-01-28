Экс-чиновник Киевского облсовета прикарманил полмиллиона социальной помощи

Экс-чиновнику Киевского областного совета сообщили о подозрении в присвоении 565 тысяч гривен адресной помощи жителям Киевщины.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Сегодня были проведены следственные действия в Киевском облсовете, устанавливаются другие лица, которые могут будут причастны к хищению средств, выделенных на социальные программы".

Детали: По данным следствия, хищения происходили в период 2018-19 годов. Подозреваемый, находясь в должности начальника одного из отделов аппарата Киевского областного совета, подделывал официальные документы и присваивал адресную денежную помощь, выделенную отдельным жителям Киевской области, а именно: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, развития волонтерского движения, которая выплачивается согласно программы "Забота".

Таким образом ныне уже бывший чиновник завладел средствами на общую сумму 565 000 гривен.

Вопрос меры пресечения решается.