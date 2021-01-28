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Экс-чиновник Киевского облсовета прикарманил полмиллиона социальной помощи

Четверг, 28 января 2021, 16:41
Экс-чиновник Киевского облсовета прикарманил полмиллиона социальной помощи

Экс-чиновнику Киевского областного совета сообщили о подозрении в присвоении 565 тысяч гривен адресной помощи жителям Киевщины.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Сегодня были проведены следственные действия в Киевском облсовете, устанавливаются другие лица, которые могут будут причастны к хищению средств, выделенных на социальные программы".

Детали: По данным следствия, хищения происходили в период 2018-19 годов. Подозреваемый, находясь в должности начальника одного из отделов аппарата Киевского областного совета, подделывал официальные документы и присваивал адресную денежную помощь, выделенную отдельным жителям Киевской области, а именно: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, развития волонтерского движения, которая выплачивается согласно программы "Забота".

Таким образом ныне уже бывший чиновник завладел средствами на общую сумму 565 000 гривен.

 

Вопрос меры пресечения решается.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьпрокуратура
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