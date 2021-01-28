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Данилов обсудил санкции с главой посольства США

Четверг, 28 января 2021, 16:56
Данилов обсудил санкции с главой посольства США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обсудил вопрос сотрудничества с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Источник: пресс-центр СНБО

Детали: Данилов поздравил американскую сторону с инаугурацией новоизбранного президента США Джозефа Байдена.

Секретарь СНБО также проинформировал Квин, что сейчас идет работа над разработкой и утверждением 14 секторальных стратегий, которые предусмотрены введенной в действие указом президента Владимира Зеленского "Стратегией национальной безопасности Украины".

Данилов также отметил важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами Украины, в частности, в вопросе противодействия современным гибридным угрозам и информационному терроризму.

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере.

Украинская правда

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Темы: СНБОСШАсанкции
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