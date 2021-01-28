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В Конгресс США внесли законопроект про 51-й штат

Четверг, 28 января 2021, 18:00

Группа демократов в Палате представителей и Сенате США внесли законопроект о преобразовании столичного округа Колумбия, где находится Вашингтон, в 51-й штат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Законопроект, который был впервые внесен в 2013 году, предоставит гражданам округа полную власть над местными вопросами, а также полное представительство в Конгрессе.

"Это не республиканский или демократический вопрос; это американский вопрос, потому что отсутствие справедливого представительства жителей округа Колумбия явно несовместимо с ценностями, на которых была основана эта страна", - говорится в заявлении сенатора-демократа Тома Карпера.

В Вашингтоне, округ Колумбия, около 700 000 жителей, что превышает население штатов Вайоминг и Вермонт. Однако республиканцы утверждают, что эта попытка является толчком к расширению демократических интересов на Капитолийском холме.

Законопроект может пройти в контролируемой демократами Палате представителей, но его шансы на утверждение в Сенате невысоки.

Демократы контролируют Сенат лишь потому, что при распределении мест 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту Камале Харрис. Для того чтобы округ Колумбия стал штатом, демократам потребуется поддержка как минимум 10 республиканцев, чтобы преодолеть препятствия законопроекту республиканским меньшинством.

Президент Байден давно заявлял о своей поддержке предоставления округу Колумбия статуса штата.

Законопроект вновь был выдвинут в связи с беспорядками в здании Капитолия в январе. Несмотря на то, что здание находится в самом центре округа Колумбия, у города не было возможности активировать Национальную гвардию, как это могли сделать другие штаты.

Темы: США


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