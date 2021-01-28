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Мужчина подорвал взрывчатку на территории детсада в Никополе

Четверг, 28 января 2021, 17:49
Мужчина подорвал взрывчатку на территории детсада в Никополе

Полиция Никополя Днепропетровской области задержала 37-летнего мужчину, взорвавшего самодельное взрывное устройство на территории детского сада.

Источник: областная полиция в Facebook

Детали: Сообщается, что, к счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Это произошло 27 января. В полицию поступило сообщение от заведующей детсадом в Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения.

При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки взрывного устройства и направила их на экспертизу.

Впоследствии полицейские установили и доставили в полицию 37-летнего мужчину, который "обоснованно подозревается в хулиганских действиях".

Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областьчрезвычайное происшествиедети
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